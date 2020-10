Dopo essere stato cercato anche dalla Juventus nell'ultimo mercato, Edinson Cavani racconta come nella sua scelta di trasferirsi al Manchester United sia stato decisivo il ruolo di Solskjaer: "Abbiamo parlato dell'aspetto mentale, su come prepararsi prima di ogni gara - ha spiegato l'uruguaiano ai canali ufficiali - sulle competizioni e su cos'è importante all'interno di un gruppo. Ci siamo trovati d'accordo in molte cose, e credo che quando si hanno idee simili aumenti la voglia di andare in un club e la volontà di dare sempre il massimo in allenamento".