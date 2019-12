Edinson Cavani sarebbe tornato più che volentieri in Italia. Perché da tempo considera finita la sua avventura al PSG, ha capito che il club francese ha intenzione di fare altri investimenti per l'attacco, non ha voluto rinnovare con un ruolo ridimensionato. Ma ormai da settimane ha compreso anche che la Juventus non vuole procedere per prenderlo a costo zero: ai bianconeri è stato proposto da tempo senza successo, la Juve ha altri piani essendoci già Higuain e Ronaldo come attaccanti di esperienza, volendo investire su un centravanti più giovane per l'estate che verrà. E così è saltata l'opportunità più seria di riportarlo in Serie A dopo Palermo e Napoli.



FIRMA CON L'ATLETICO - Così l'opportunità più concreta è diventata realtà: l'Atlético Madrid è passato dalle parole ai fatti con un triennale già promesso a Cavani, siamo alle firme imminenti con l'unica decisione da prendere sulle tempistiche del trasferimento, se già da gennaio con indennizzo al PSG oppure a parametro zero in estate. Dialoghi in corso, ma Cavani si è promesso all'Atlético fino al 2023 con un ingaggio che accarezzerà quello percepito a Parigi. Tutti accontentati, entourage compreso; la Juventus si è tirata fuori e Cavani volerà a Madrid. Fabrizio Ronaldo, per Calciomercato.com