Niente Dzeko? L'Inter allora studia alternative per il centravanti d'esperienza e come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spunta un'idea d'eccellenza: Edinson Cavani, avversario proprio dei nerazzurri nell'ultima partita in terra asiatica. L'ex Napoli ha un ingaggio importante, 14 milioni di euro a stagione, una valutazione elevata (intorno ai 50 milioni) e ha manifestato la volontà di restare a Parigi. Il PSG, tuttavia, sembra intenzionato a liberarsene con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza di contratto: per questo il Matador può diventare una possibilità, se dal giocatore arrivasse un'apertura allora Marotta e Ausilio potranno provare l'affondo per riportare in Italia Cavani e presentarsi a Conte con un regalo d'eccellenza per i 50 anni del tecnico.