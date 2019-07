La Juventus non smette di sognare Neymar. L’asso brasiliano è tentato di lasciare il Paris Saint-Germain dopo due anni di alti e bassi. Così i bianconeri si sono fatti avanti, incontrando l’entourage del giocatore. Secondo quanto riportato da Marca, però, ci sarebbe un ostacolo in questa possibile trattativa: Edinson Cavani è stato contattato dall’Inter di Antonio Conte e potrebbe approdare a Milano. Il PSG non si priverebbe di due dei suoi assi contemporaneamente. Dunque, le vicende di Inter e Juve tornano ad intrecciarsi.