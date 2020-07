Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, intervistato da Radio Sportiva parla di un giocatore che conosce molto bene, per i suoi trascorsi in rosanero: Edinson Cavani. Dice Foschi: "So che a lui piacerebbe la Spagna, ma vedremo. Io lo vedrei bene anche in una squadra come la Juventus. E' ancora molto forte, ma ha anche un ingaggio molto elevato".