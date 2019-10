Stando a quanto riportato da Sky Sport, Edinson Cavani ha scelto la nuova squadra. Il centravanti uruguaiano non rinnoverà con il Paris Saint Germain: in scadenza nel 2020, l'attaccante ex Napoli non rientrerà neanche nel calcio ad alti livelli. Per Sky, Edinson ha scelto di firmare con l'Inter Miami di David Beckham, proprietario della squadra oggi nella seconda divisione del soccer americano. Un contratto di assoluto livello per una 'pensione anticipata' che ha come unico fine la questione economica. E la Juve? Negli anni scorsi, Cavani è stato più di una suggestione. Per il Napoli, invece, è stato un grande sogno: una pioggia di gol che è destinata a rimanere nei ricordi.