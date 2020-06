La Juventus pensa davvero a Edinson Cavani per l'attacco di Maurizio Sarri. L'uruguaiano conosce bene la Serie A e a fine stagione si svincolerà dal Psg e potrà trasferirsi in un altro club a parametro zero. Il problema è rappresentato dall'ingaggio di 7 milioni di euro a stagione che chiede l'attaccante: causa virus, la Juve ha cambiato la politica economica, fissando un tetto massimo di stipendi di 9 milioni lordi (circa 4,5 netti). Un parametro nel quale non rientra la richiesta di Cavani, che piace anche all'Inter.