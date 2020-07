di Francesco Guerrieri

Edinson Cavani e il Psg sono destinati a lasciarsi: l'attaccante uruguaiano ha prolungato il rapporto col club francese fino alla fine e agosto, poi sarà addio. Nelle scorse settimane l'attaccante era stato accostato anche alla Juventus, ma ad oggi non ci sono stati passi concreti da parte di club italiani. L'unica vera proposta per Cavani è arrivata dall'Inter Miami di David Bekcham, respinta dall'attaccante che vorrebbe rimanere in Europa.