La Juventus ha scoperto una macchina da gol che ha un nome e cognome: Alvaro Morata. Colpo di mercato di Fabio Paratici che ha consegnato a Pirlo un bomber rigenerato dopo la prima esperienza in bianconero. Prima di puntare sullo spagnolo, i bianconeri avevano fatto anche un tentativo per Edinson Cavani, svincolato dal Paris Saint Germain e senza contratto. L'uruguaino sarebbe potuto arrivare a parametro zero, ma come ha svelato lo stesso giocatore ha respinto più volte le proposte della Juve perché troppo legato al Napoli e ai napoletani.