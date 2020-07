La Juventus è a caccia del centravanti per completare il tridente con Ronaldo e Dybala, Sarri ha bisogno di un attaccante centrale al posto di Higuain per allargare Paulo sulla destra. In pole al momento c'è Arek Milik del Napoli che potrebbe arrivare in cambio di Bernardeschi, ma nelle scorse settimane ai bianconeri era stato accostato anche Edinson Cavani: l'uruguaiano si svincolerà dal Psg, ma ha un ingaggio da 12 milioni di euro che lo allontana dai bianconeri. Non solo, secondo La Gazzetta dello Sport neanche l'Inter, che ci aveva pensato, sarebbe in grado di garantirgli quell'ingaggio.