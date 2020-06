La Juventus non è l'unica squadra italiana che sta pensando a Edinson Cavani. L'attaccante si svincolerà dal Psg a fine stagione, e secondo la stampa uruguaiana la Roma avrebbe fatto una vera e propria offerta ufficiale per l'ex Napoli. Quella che per la Juve è al momento soltanto un'idea, un'opportunità da valutare con calma, per i giallorossi sembra essere un'occasione di mercato da non farsi sfuggire. Su Cavani ci sono anche Inter e Atletico Madrid, ma al momento quella della Roma sembra l'offerta più convincente.