Non è in prima fila, ma nel caso in cui né lui dovesse trovare una squadra, né la Juve una prima punta, allora le parti si riaggiorneranno. Intanto Edinson Cavani sa di dover abbassare le richieste, ritenuta fuori portata infatti quella avanzata nei primi contatti con il club bianconero: bonus da 8-10 milioni alla firma, triennale da 8 netti a stagione più bonus. Al momento, le prime opzioni per l'attacco della Juventus restano quelle che portano innanzitutto a Edin Dzeko, quindi in seconda battuta a Luis Suarez.