Edinson Cavani ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid. Questo è quanto riferisce Sky Sport, che aggiunge che l'attaccante uruguaiano del PSG, in scadenza di contratto a fine stagione con il club parigino, avrebbe raggiunto un'intesa per un triennale con i Colchoneros, da tempo alla ricerca di una punta in grado di garantire gol e qualità all'attacco di Simeone. Il possibile trasferimento sarà nel caso effettivo da giugno. Cavani in passato è stato seguito anche dalla Juve.