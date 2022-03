L'ex calciatore della Juve, Franco Causio, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.



'Il Napoli ha tutto per tenere aperto il campionato mentre l'Inter può ancora recuperare i punti persi per strada. Secondo me il Milan non andrà in fuga. Un po’ dipenderà anche dal ricorso per la partita col Bologna ma entrambe hanno chance. Non escludo una grande volata con due o tre squadre che si giocano lo scudetto all’ultima giornata. Sarebbe clamoroso'.