Franco Causio, intervenuto a Tuttosport, ha ammesso qualche titubanza nei confronti della scelta della Juventus: i bianconeri si sono infatti affidati a Maurizio Sarri per la panchina, dopo il quinquennio di vittorie targato Massimiliano Allegri: "Ho delle perplessità ma le avevo anche quando scelsero Conte. Sarri deve vincere, conta solo il presente, non più il passato. Champions? Non conta l'allenatore, se la Juve lo metterà nelle condizioni di vincere, può farcela", le parole del Barone. Che dall'alto del suo grande passato alla Vecchia Signora ha mostrato qualche dubbio anche in termini di stile. Alla fine, comunque, sarà il campo a parlare.