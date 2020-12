ha commentato la scomparsa di Paolo Rossi. Ecco le sue parole comparse sul profilo Twitter del club bianconero: “Parlare di Paolo Rossi come giocatore è troppo facile, conoscono tutti le sue imprese sia nella Juventus che nella Nazionale, campione del Mondo nel 1982, Pallone d’Oro. Per me è andato via un fratello, una figura indelebile, è andato a raggiungere due altri personaggi importanti del calcio italiano, Gaetano Scirea e il Vecio Enzo Bearzot. Ricordare Paolino come persona è semplice, con il suo sorriso, con la sua tranquillità, con la serenità. Ricordare Paolo è una cosa veramente fantastica, dico solo, riposa in pace fratello”.