L'ex giocatore della Juventus Franco Causio ha analizzato la delicata situazione di Cristiano Ronaldo nella Juve: "E' un esempio da seguire per tutti i giovani e i nuovi acquisti - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Non si può mettere in croce per aver sbagliato due partite, perché oggi è successo a lui ma in passato anche a tanti altri campioni. Cristiano può essere il trascinatore di una squadra nella quale ci sono sia ragazzi che giocatori più esperti. Non so cosa voglia fare la Juve, ma io penso che Ronaldo valga ancora quella cifra che ha sul mercato. Forse qualcuno si dimentica che è anche il capocannoniere del campionato con 20 gol".