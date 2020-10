Nel parlare di tridente pesante e di Juventus che deve imporsi sulle avversarie con tutti i campioni in campo, Franco Causio alla Gazzetta ha detto questo su Alvaro Morata: "Mi dispiacque molto quando il Real Madrid esercitò il diritto di recompra... Per fortuna è tornato: a Torino ha già fatto benissimo segnando reti decisive, sono certo che non si fermerà. Lo considero un attaccante 'internazionale', uno che fa veramente la differenza. Questa è casa sua: la moglie è italiana, è diventato uomo con questi colori. La sua storia con la Juventus può andare avanti."