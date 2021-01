Franco Causio non ha dubbi. L'ex giocatore della Juventus è intervenuto a Radio Anch'io lo Sport analizzando così il ko della Juventus contro l'Inter: "I nerazzurri hanno indovinato tutte le mosse, merito soprattutto di Antonio Conte. Il centrocampo della Juve non è esistito. A livello tattico l'Inter ha vinto la partita sulla fascia mancina dei bianconeri, dove Hakimi e Barella sono stati i migliori in campo. Il gol la dice lunga sull'andamento della gara, ma in generale hanno affondato sempre da quella parte".