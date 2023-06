A Kiss Kiss Napoli, Francoparla così della scelta di Koulibaly: "Chapeau a Modric per aver rifiutato l'Arabia per il Real Madrid. Koulibaly poteva giocare tranquillamente in Premier. Ai miei tempi si giocava solo per la passione e per la maglia, ora è solo per soldi. Bisogna ambire ai campionati seri, non a quello arabo. Tutto questo è cominciato con l'avvento dei procuratori e con le scadenze a zero, prima erano le società a detenere il contratto del calciatore e stabilivano loro dove dovessero andare. Ormai il calcio è diventato un business, anche per chi non ne capisce. A 35, 36 anni posso anche comprenderli, ma i calciatori a 29 anni non li capisco, hanno ancora quattro anni per giocare in Europa. Si rischia che l'Arabia faccia la fine della Cina, con la differenza che gli arabi hanno il petrolio e soldi, i cinesi hanno chiuso i rubinetti dopo poco".