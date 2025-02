Causio: 'Non posso vedere il portiere che tocca più palloni della mezzala. Quando si verticalizza?'

Getty Images

Cosa aspettarsi da Juventus-Inter

Franco, a Tuttosport, ha parlato così di Juventus-Inter."Spero sia bianconera, ma è difficile fare un pronostico. Sulla carta è favorita l’Inter, anche per l’andamento in campionato. Vorrei però che la Juventus mi facesse emozionare, sinora la squadra mi ha emozionato poco. Chi ha più da perdere? Entrambe. Se perde l’Inter, perde punti per la corsa scudetto, mentre la Juve deve qualificarsi alla prossima Champions"."I nerazzurri praticano un gioco diverso, Inzaghi non prevede le ali di una volta. E gli esterni Dimarco e Dumfries, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso, sono eccezionali. Nel 4-3-3 di Motta invece c’è Conceição che potrebbe fare il lavoro che facevo io. Ma se non gioca, non potrà mai farlo. Per me dovrebbe avere più spazio. A Torino le squadre si chiudono e Conceição è perfetto per creare superiorità numerica. Non mi piace la palla sempre in orizzontale, che poi finisce al portiere. Se non verticalizzi, non segni. Non posso vedere le statistiche per cui l’estremo difensore ha toccato più volte la palla della mezzala. Ma scherziamo?".Nonostante l’importanza della partita per la classifica e l’autostima del gruppo, la Juventus sa che il vero spartiacque della stagione sarà il match di ritorno contro il Psv Eindhoven. Una qualificazione agli ottavi di Champions League darebbe ossigeno ai conti del club e rafforzerebbe ulteriormente la fiducia nella gestione di Motta.Per questo motivo, la sfida con l’Inter verrà affrontata con il massimo impegno, ma senza compromettere le energie necessarie per l’appuntamento europeo. L’obiettivo è vincere senza rinunciare alla lucidità, gestendo al meglio le forze e sfruttando la panchina, con giocatori come Yildiz pronti a incidere nel momento decisivo.