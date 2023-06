Franco, a TMW, parla così di Mancini al Napoli: "Non credo, perché ha rinnovato da poco con la Nazionale. Conoscendolo credo che si tenga ben stretta l’Italia, poi certo Napoli è sempre Napoli. Bisognerebbe capire se le sue idee combaciano con quelle di De Laurentiis”.Poi su Baldanzi: "Tanta roba anche lui, si assomiglia con Pafundi. Baldanzi, però, lo vedo più pronto. Nel 4-3-3 non è tanto facile da collocare, per me è un trequartista".