L'ex giocatore della Juventus Franco Causio ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile arrivo di Aguero alla Juventus: "Se sta bene fisicamente può far comodo a tante squadre, in bianconero lo vedrei molto bene. L'età non è un limite, a 33 anni non sei considerato più un vecchio e la carta d'identità per un giocatore pesa molto meno rispetto a prima. Se fossi la Juve un contratto di un paio d'anni glielo farei, sono convinto che Aguero possa dare ancora tanto".



COME CARLITOS - "Può essere quello che è stato Tevez qualche anno fa, l'importante è che si presenti con le motivazioni giuste come fece lui. Cambiare squadra dopo dieci anni lo aiuterà a ritrovare gli stimoli che potrebbero fargli fare la differenza nella Juve. Si capirebbe alla grande con Ronaldo: lu in area e CR7 che parte dalla fascia. E' chiaro però che prima di fare un investimento del genere bisogna fare una valutazione del futuro, se creare un mix tra giovani e giocatori esperti o ringiovanire del tutto la rosa. Difficile dire quello che succederà, ma sono sicuro che la società non rifarà gli errori commessi quest'anno".



SENZA PAULO - "Quello che è mancato finora, più che un centravanti, è stato Dybala. Un'assenza della quale ci si dimentica tropo spesso, è un giocatore in grado di vincere le partite da solo e oltre a lui a Pirlo sono mancati molti altri giocatori; non ha mai avuto la rosa al completo. L'Inter? E' prima in campionato perché uscendo prima dalla Champions ha avuto la possibilità di concentrarsi solo sulla Serie A".