Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore della Juve, Franco Causio, si è soffermato su diversi temi, tra cui anche quello legato alla lotta scudetto e al duello con l'Inter di Simone Inzaghi, che a suo dire resta comunque la squadra da battere."Due punti di distacco possono sembrare tanti, ma possono anche essere pochi… L’Inter ha sicuramente qualcosa in più a livello di organico. Il vantaggio della Juventus, invece, può essere la freschezza dei giovani: c’e un gruppo coeso, un bel mix tra ragazzi cresciuti nella seconda squadra e “vecchietti”. Allegri ha ragione quando dice che i nerazzurri hanno qualcosa in più come qualità".