L'ex centrocampista della Juve Franco Causio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche del momento delicato che si sta vivendo nell'ambiente biabnconero.'La prestazione di Napoli credo che lascia l'amaro in bocca, perchè fa male perdere in quel modo. Bisogna archiviare Napoli e fare nuovamente un filotto di vittorie per tornare nella parte che conta della classifica'.