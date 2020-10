Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex juventino Franco Causio ha commentato il momento di Paulo Dybala: "E' di un'altra categoria, sa decidere le partite come pochi altri. In queste settimane si è parlato molto del suo minutaggio, ma viene da un periodo complicato a causa dei problemi fisici. Col Verona giocherà dall'inizio, vuol dire che sta bene ed è in forma. E' un fuoriclasse che col suo mancino può tirare da quasi ogni zona del campo: può essere schierato da trequartista o seconda punta, ma faccio fatica a vederlo esterno in un tridente".