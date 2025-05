Causio a Tuttosport: "Conte è l'uomo giusto per qualsiasi squadra. Ederson alla Juve? Magari"

La Juventus si prepara alla sua ultima gara in casa in una stagione tanto movimentata quanto complessa. È la partita che può mandare i bianconeri in C, con lo sguardo anche verso, altra sfida fondamentale per il campionato. Insomma, ci sono tutte le premesse per una sfida di massima importanza , anche verso il futuro.Proprio di questo ha parlato un ex giocatore che conosce bene il bianconero e le gare cruciali:ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport, parlando della stagione della Juventus e di un possibile futuro nuovamente legato ad

Le parole di Causio sulla Juventus e Conte

"Inutile negare che le aspettative fossero ben diverse. Che qualcosa non sia andata per il verso giusto è sotto gli occhi di tutti e certifi cato dal cambio di allenatore in corsa. Thiago Motta non ha funzionato e ora Tudor sta provando a portare la squadra al traguardo minimo del quarto posto. Sono cinque anni che un top club come la Juve non lotta per la vittoria del campionato. Quando sei alla Juventus, tutto questo non è possibile. Bisogna lottare per il primo posto. Serve una sterzata e un top allenatore"."Antonio è l’uomo giusto per qualsiasi grande squadra. Lo dice la sua storia: dove è andato ha sempre fatto bene e soprattutto ha vinto. Conte è una garanzia per chi vuole arrivare in alto e lottare per i massimi traguardi. La forza di Antonio è che fa i fatti, a differenza di tanti suoi colleghi che si riempiono di belle parole ma poi non ottengono risultati"."Io darei fiducia a questo gruppo dirigente. Mi fido di Giuntoli che mi risulta sia già al lavoro per la prossima stagione. Tra l’altro le cose quest’anno non sono andate bene, ma gli acquisti fatti l’estate scorsa li volevano tutti ed erano stati promossi da chiunque. Purtroppo poi il campo non ha mantenuto le aspettative iniziali"."Lo prenderei subito. È un grandissimo giocatore. Magari venisse alla Juve".





