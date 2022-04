Franco Causio, a Gazzetta, parla così di Juve-Inter: "Vlahovic è il cuore della Juve. E' il giocatore di riferimento e l'attaccante che condiziona in positivo la squadra. Allegri, piuttosto, dovrà essere bravo a trovare soluzioni per il centrocampo, che spesso ha zoppicato. Mi sembra una partita da tripla, da 50-50. Non vedo la Juve favorita, anzi... non mi sorprendere una vittoria dell'Inter. Nei giorni scorsi ho parlato con Allegri, so che la Juve è in forma ma la sosta può aver aiutato l'Inter".