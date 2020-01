Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la Roma. Dalla necessità della vittoria, ai ricordi del duello con i giallorossi negli anni Ottanta, ecco le sue parole: "Sarà una partita ostica per entrambe, la Juventus però dovrà fare per forza risultato. I miei ricordi contro la Roma? Ricordo tutto: le vittorie, le sconfitte. Una volta abbiamo vinto il campionato proprio contro i giallorossi grazie a un gol di Cuccureddu"