L'ex juventino Franco Causio ha commentato la vittoria contro il Milan, spiegando che: "Capita spesso che i dirigenti vengano criticati, ma stavolta bisogna fare i complimenti a Paratici e alla società, perché i tre gol di ieri sera sono arrivati da due nuovi acquisti - ha detto l'ex Barone bianconero - Chiesa e McKennie, con Kulusevski, altro volto nuovo, che ha servito l'assist all'americano. I bianconeri hanno dimostrato di essere i più forti, e tra l'altro Ronaldo era come se non ci fosse, non si è praticamente visto".