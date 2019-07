Franco Causio ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante della Juventus ha parlato tra i tanti argomenti anche del mercato della Vecchia Signora. Inizialmente si è soffermato sul futuro di Federico Chiesa: "Senza nulla togliere alla Fiorentina, è arrivato per lui il momento del salto di qualità. Nella Juve lotterebbe per lo scudetto, per la Champions. Chiesa sarebbe obbligato a migliorarsi. Le sfide europee in questo senso sono fondamentali".



BERNARDESCHI - "Il ragazzo ha dei numeri. Ma non deve accontentarsi. Deve avere l'ambizione di crescere. Di diventare ancora più forte. Nella Juve ci sono altri esterni d'attacco interessanti. Cuadrado è una sicurezza".



COSTA - "Mi piace. Ha dribbling, esplosività. Vede la porta. Gli infortuni hanno frenato la sua esplosione. Ma il brasiliano ha tutti i colpi ed è un calciatore di statura internazionale. Non mi sorprende che Sarri lo abbia indicato come uno dei suoi uomini di qualità. Può essere una delle sorprese del campionato".