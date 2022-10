Le parole di Francoa La Stampa:- "A questa squadra manca cattiveria, e la responsabilità principale è dei calciatori. Partirei innanzitutto dagli infortuni: forse c’è qualcosa di sbagliato a livello di preparazione. E in più questa squadra manca di cattiveria, di “cazzimma” come dicono a Napoli. Non posso quindi che accodarmi e allinearmi a quanto detto da Andrea Agnelli: la Juventus non può permettersi di fare queste figure".- "Non credo che Allegri sia l’unico responsabile, quando si vivono momenti di difficoltà le colpe vanno ridistribuite tra tutte le componenti. Tutti, ma dico tutti devono farsi un esame di coscienza, partendo dalla società, passando dal tecnico e arrivando sino ai calciatori. Non scordiamocelo mai: sono i calciatori che vanno in campo e sono loro i principali artefici di queste brutte figure".