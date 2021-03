A Tuttosport, Causio ha parlato di Nazionale e Juventus: "Conte? Ha già vinto scudetti. Per i tifosi juventini vedere un ex allenatore bianconero che vince con l’Inter fa un po’ mangiare le mani. Lo conosco da quando giocava nelle giovanili del Lecce, è uno dei migliori non solo in Italia ma in Europa. Si merita tutto ciò che sta ottenendo. Mancini? Sta facendo un lavoro che definirei ottimo. Deve fare attenzione con i giovani che sono ovviamente discontinui ma lui sa aspettarli al momento giusto. Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d’oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a seconda della formula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme".