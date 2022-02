Il mercato della Juve si è concluso con il botto, dopo due settimane di completa inattività i bianconeri si sono scatenati nel rush finale, aggiudicandosi i cartellini e le prestazioni di Denis Zakaria e soprattutto, di Dusan Vlahovic, oltre al baby Gatti prelevato dal Frosinone, club nel quale resterà fino al termine della stagione. Anche l'ex centrocampista della Juve, Franco Causio, ha voluto analizzare il lavoro svolto dalla dirigenza della Continassa e lo ha fatto attraverso un'intervista esclusiva concessa a IlBiancoNero.com.'Credo che sia il giocatore che mancava a questa squadra. E' giovane, di prospettiva e ha gia dimostrato il suo valore, nonostante abbia ancora grandi margini di crescita. Il valore del ragazzo non si discute, a mio avviso, con la differenza che loro hanno gia inciso in club importanti, Vlahovic ha una grande opportunità per farlo ora'.un attimino, anche se credo che si tratti più di una questione di bilancio., alla Juve non si è mai visto quello di Parma. La maglia della Juve pesa un pò più delle altre e credo che alla fine avrà pesato questo. Secondo me ha delle possibilità di fare molto di piu ma a Torino non lo ha dimostrato affatto'.però avranno fatto le loro considerazioni. C'è da monitorare anche il riscatto di Morata, non so cosa abbiano in mente ma sicuramente hanno un'idea ben precisa'.'Io. CR7 ti portava 30 gol a campionato e alla Juve non c'è nessuno che ti garantisce quelle cifre. In 3 anni non dimentichiamoci che ha fatto piu di 100 gol'.'La matematica fino a quando ti da speranza è giusto crederci. L'Inter in questo momento è la squadra più forte e ha dimostrato di giocare bene, Inzaghi ha dato un identità e un'autostima a questa squadra che sta rispondendo in campo., non dimenitchiamoci che c'è anche il Napoli. Anche i nerazzurri hanno fatto un mercato importante con gli arrivi di Gosens e Caicedo che, è una riserva di lusso'.'Dino aveva 40 anni nel 82, Gigi ne ha 50 e 10 anni di differenza contano moltissimo. Io credo che questo non potrà succedere,però penso che sia quasi impossibile per lui andare al Mondiale'.