Questa sera la Juventus sarà impegnata nel posticipo di campionato contro una ritrovata Atalanta, che ora prova a dire la sua anche per quello che sarà la lotta per un posto in Europa. I bianconeri invece, dovranno tentare di scalare nuovamente una montagna insormontabile e sperare in una sentenza differente da quella che le è stata appena inflitta. Ad analizzare il momento della Vecchia Signora è stato anche l'ex centrocampista Franco, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'La prestazione di Napoli credo che lascia l'amaro in bocca, perchè. Bisogna archiviare Napoli e fare nuovamente un filotto di vittorie per tornare nella parte che conta della classifica'.'Io mi auguro di no. La Juve è una squadra ricca die che hanno delle motivazioni a volte superiori rispetto a quelle che hanno giocatori già affermati,'.'Io penso che il Napoli possa perderlo da solo. Hanno acquisito un margine di vantaggio importante e il modo in cui interpretano le partite difficilmente mi fa pensare che faranno dei passi falsi. Il campionato è ancora lungo ma 9 punti sono troppi, ma staremo a vedere quello che accadrà'.. Se Allegri avesse avuto la squadra al completo dall'inizio, ora non sarebbe in questa situazione. Molti sono stati infortunati e bisogna dargli atto anche di questo''E' un ragazzo giovane e devi pensare su di lui. A Torino è stato sfortunato fino a questo momento, ma sono convinto che ha tutte le carte in regola per farsi valere'.'Rabiot è un signor giocatore eE' difficile tenerlo ma punterei su di lui. Poi ci sono giovani importanti come, si può puntare su di loro'.