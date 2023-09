Nelle ultime 24 ore in casa Juve è scoppiato un vero e proprio terremoto, con il casoche sta destabilizzando l'ambiente bianconero. Ad analizzare nel dettaglio quanto sta accadendo è stato l'ex medico sociale della Juve nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016,, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni inai microfoni de"Bisogna viverla dall'interno per capirne dai più, però conosco il mondo del calcio da tanti anni e mi sono fatto un' idea.Io parto dal presupposto che si tratta sempre o di un errore o di un vizio, che potrebbero essere le droghe.Conosco la sua professionalità e spero che potrà dimostrare la sua buona fede".'No, poca roba.Parlo di testosterone sintetico'., soprattutto le prestazioni di"."Io conosco il rigore juventino, conosco la serietà di chi è nello staff sanitario e quindi, sono convinto che, che purtroppo fa parte di questo mondo. Ci fu anche il caso Palomino che fu molto analogo. I doping nel calcio sono tutti frutto di errori e. Il problema è, che di fronte ad una positività di un calciatore di altissimo livello,per l'esperienza che ho".. Però, essere condannato per un errore è differente che essere condannato per la volontà di farlo. Ci sono squalifiche che variano da caso a caso, anche quello dello stesso Palomino è stato valutato più volte"."Il calciatore in questo momento è sospeso e non può partecipare alle attività della squadra.