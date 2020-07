L'ex mediano di Inter e Torino Benoit Cauet ha così parlato negli studi di Sky Sport oggi pomeriggio: "Sarri ha raccolto l'eredità di Allegri, la società non ha fatto mercato per lui. Così come ha sempre fatto: la Juventus prende giocatori importanti e poi è compito dell'allenatore fare il suo. Il mercato l'ha sempre fatto la dirigenza. Certo, se Sarri ha bisogno dei giocatori giusti per praticare il suo tipico gioco veloce di scambi e movimenti, bisogna prenderglieli. Perché oggi la squadra fatica ad avere la giusta continuità."