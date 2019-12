Alessandro Cattelan, noto tifoso interista, ha festeggiato sui social la vittoria nerazzurra contro il Genoa. Tre punti fondamentali, per gli uomini di Conte, che hanno così raggiunto nuovamente la vetta della classifica in compartecipazione con la Juventus. Ecco le parole del conduttore di XFactor, apparse sul su profilo Instagram: "Sola non ti lascio mai! W Esposito. Big up to Romelu Lukaku and his Christmas spirit!”. Gioia e felicità, che ha provat a smorzare l'ex Juve - ma sembre bianconero dentro - Claudio Marchisio. Il quale, lo ha stuzzicato così: “Non mollate, eh?". Risponde Cattelan: "Fiato sul collo, amico mio!". Controbatte Marchisio: "Ci sta. BRAVI. Il campionato diventa più bello, ma noi siamo abituati. Fino alla fine".