In collegamento su Sky Sport, lo showman e tifoso interista Alessandro Cattelan ha parlato così della lotta scudetto: "Da quando ha giocato contro la Roma, sono convinto che l'Inter sia la squadra migliore del campionato insieme alla Juventus - ha detto il presentatore - I nerazzurri finora hanno dominato ogni partita, poi ci sono alcune gare nelle quali riusciamo a farci gol da soli... La favorita? Per me rimane sempre la Juve, perché se in squadra hai un giocatore come Cristiano Ronaldo sei sempre la candidata numero uno a vincere".