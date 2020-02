Alessandro Cattelan, showman sui canali Sky e noto tifoso dell'Inter, ha commentato così a Il Corriere della Sera le sue sensazioni in vista del derby. In particolare, Cattelan ha parlato di Antonio Conte, dal suo passato juventino alle sue responsabilità nell'ottima stagione dei nerazzurri.



IL VALORE DI CONTE - “A stare bassi direi il 100%. E’ un allenatore che porta punti: Conte porta la sua differenza, il suo talento, riesce a entrare nella testa dei giocatori, li convince a fare l’impossibile”.



PERDONO - "Quanto ci ho messo a perdonargli il passato alla Juve? Zero. Appena ha lasciato la Juventus ho iniziato a pregare il dio Pallone che venisse all’Inter. Noi facciamo i tifosi, e ci dimentichiamo che parliamo di gente che lavora, di professionisti. Penso che per ogni allenatore la squadra più importante è quella che sta allenando, non quella del passato”.