Your browser does not support iframes.

Una coppia d'oro. Nel senso che tutto quello che toccano, improvvisamente, si trasforma in una grande storia. Protagonisti? Federico Chiesa e la sua Caterina Ciabatti, super orgogliosi e prontissimi a vivere una grande avventura insieme. Magari proprio a Torino, chissà. Caterina si è laureata in ingegneria a marzo, mentre Federico viveva in prima persona il ribaltone in casa Fiorentian poi culminato con una salvezza thriller all'ultima giornata. Adesso ci sarebbe l'opportunità di trasferirsi, con una grande chiamata in arrivo dalla Juventus. Chiesa ha già accettato, consapevole di non essere poi così distante dalla sua Caterina. Bella, bellissima. Ve la mostriamo nella gallery dedicata.