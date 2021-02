Oggi sono

Happy Birthday, Liam pic.twitter.com/21ho6G4lJu — JuventusFC (@juventusfc) February 13, 2021

Non solo Eljero Elia. Oggi è il compleanno di un altro ex giocatore della Juventus. Uno che tutti ricordano romanticamente come il numero 10 che venne prima di Platini, che anzi dovette far posto a Le Roi Michel. E che nonostante sapesse bene dell'imminente cessione, s'incaricò con freddezza e professionalità di trasformare il rigore decisivo contro il Catanzaro nel 1982.