Il Catania, che attualmente milita in Serie C, cerca nuovi acquirenti. Il presidente Pulvirenti sta cercando investitori seri ed una nuova cordata è pronta a prendere ad esame i bilanci per valutarne l'acquisizione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la cordata interessata al club sta pensando di ritagliare uno spazio - in un ruolo tecnico - anche a Massimo Mauro, ex calciatore che ha giocato alla Juventus per quattro stagioni, dal 1985 al 1989. Il gruppo, che ha nel commercialista Antonio Paladino il volto principalmente noto a Catania, avrebbe pensato a Mauro alla luce della sua esperienza sia come calciatore che come dirigente (è stato presidente del Genoa per due anni, dal '97 al '99).