Gaetano Castrovilli, a Sky Sport, ha parlato di Fiorentina-Juve.



DISCONTINUI - "Siamo stati discontinui e ci ha penalizzato. Ora continuiamo a fare punti. Come oggi, con grande grinta, essendo gruppo".



ARRABBIATO - "Per la sostituzione no. Ero arrabbiato per il gol preso subito".



GOL E RUOLO - "Come mezzala mi sto trovando benissimo. Calciare di più in porta? Me lo dicono tutti, anche Ribery! Hanno ragione, è vero. Quello di Morata? Era un tiro".