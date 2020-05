Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, parla alla Gazzetta dello Sport anche di Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che la Juve riscatterà a fine stagione, e Manuel Locatelli, regista del Sassuolo che piace al club bianconero.



SU LOCATELLI - “Ho condiviso con lui l’esperienza in Under 21. È un ragazzo umile con i piedi per terra. È un centrocampista elegante e tecnico. Sta maturando, sono convinto che in futuro farà le fortune della Nazionale".



SU MANDRAGORA - “Pure con lui sono stato in Under 21. Ha doti di leadership importanti. Ha tecnica e senso dell’ordine in mezzo al campo. E’ stato un po’ penalizzato dagli infortuni".