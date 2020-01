La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. Dopo la paura, la viola può sorridere in merito alle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito dalla sfida contro il Genoa per - come comunicato ufficialmente - "uno stato di disorientamento". Il centrocampista viola ha lasciato l'ospedale e dovrà sostenere un periodo di riposo a casa. Quasi sicuramente salterà la partita di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter e quella di domenica contro la Juve, per tornare sabato 8 febbraio contro l'Atalanta.