Intervenuto ai microfoni di Fanpage, il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato anche del trasferimento alla Juve di Dusan Vlahovic. Ecco il suo pensiero: "Secondo me non ha inciso. Lui era il nostro attaccante, ci ha portato tanti punti, ma la Fiorentina non era solo Vlahovic. La Fiorentina siamo tutti noi, e anche grazie al gioco che ci ha dato il mister Vlahovic ha fatto 17 gol. Noi gli abbiamo augurato il meglio, ci dispiace che un calciatore forte come lui sia andato via. Qui è cresciuto tanto, ma non possiamo sapere il futuro di ognuno di noi dove ci porta".