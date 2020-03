1











Rocco Commisso vuole blindare Gaetano Castrovilli: secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina in autunno prolungherà ulteriormente il contratto del centrocampista, attualmente in scadenza nel 2024. La Juve continua ad avere il centrocampista nel mirino: Castrovilli è una delle scoperte più liete di questa stagione, e i bianconeri lo stanno osservando con costanza in queste settimane. In attesa che tutto riprenda. In qualche modo.