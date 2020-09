Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "Sono pronto, non vedo l'ora di giocare con la maglia numero 10. Certo che sono convinto del progetto viola, l'ho sposato e ne vado fiero. Le parole di Commisso mi fanno enormemente piacere, il presidente è una persona speciale che tiene tantissimo alla Fiorentina e vuol farla crescere sempre di più. Quindi sentirgli dire certe cose è motivo di orgoglio. Ho un contratto lungo, adesso penso solo a giocare, a dare tutto per questa maglia e ad aiutare la squadra. Per tutto il resto c'è tempo. Sarebbe bellissimo diventare capitano di questa squadra un giorno, ho sempre detto che per me ripercorrere anche solo metà della carriera di Antognoni sarebbe un sogno. Quindi, perché no?".



"Le voci di mercato su Chiesa e Milenkovic? Sono vicende che riguardano loro e la società, essendo personali non voglio entrarci. Posso però dire che sono entrambi molto forti e si impegnano sempre al massimo. Sarebbe bellissimo poter giocare contro Messi in Italia".



"A giugno mi piacerebbe vestire la maglia azzurra. Sarebbe un sogno partecipare a una competizione così importante come l'Europeo, ma per meritarmelo devo far bene con il mio club. In Nazionale ci sono tanti calciatori forti nel mio ruolo".