"Prima di Gaetano Castrovilli, l'ultimo giocatore della Fiorentina che da subentrato aveva sia segnato che fornito assist in un singolo match di Serie A era stato Federico Bernardeschi nel maggio 2015 (contro il Chievo). Soluzione."



Castrovilli è entrato a fine primo tempo in Fiorentina-Spezia al posto di Bonaventura, e nella ripresa ha prima fornito l'assist a Vlahovic per sbloccare il risultato, e poi ha segnato lui stesso il raddoppio. La partita poi finirà 3-0. Una performance che dunque accomuna il centrocampista viola e l'esterno della Juventus.